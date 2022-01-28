Горящий большегруз собрал пробку на КАД у Мурино. Дым добрался до жилых кварталов

автор видео читатель «Фонтанки» Юрий
Как сообщили «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», грузовик загорелся на 30-м километре внешнего кольца КАД. Происшествие обошлось без пострадавших. Сервиса «Яндекс.Карты» фиксирует четырёхкилометровую пробку, на том же участке несколько ДТП.
«До приезда пожарных были попытки потушить грузовик с помощью небольшой машины водовоза. Груз очень горюч. Очень много дыма», — рассказал Юрий. По его словам, дым накрыл кольцевую и добрался до жилых домов.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
По предварительной информации 47news, по всей площади вспыхнула машина, перевозившая деревянные паллеты. В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что сигнал о пожаре поступил немногим позже трёх часов дня. Возгорание ликвидировано к 15:38 силами дежурной смены 147 пожарной части.