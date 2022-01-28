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«Кого-то это очень бесит». Стилист Сергей Зверев заплатит штраф за просроченную выборную отчётность

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Мировой судья в Москве оштрафовал стилиста и бывшего кандидата в Госдуму Сергея Зверева. Известному шоумену придётся заплатить 20 тысяч рублей за вовремя не сданную отчётность.

Как сообщили в столичных судах общей юрисдикции, 28 января мировой судья судебного участка № 367 Тверского района признал Сергея Зверева виновным в административном правонарушении по первой части статьи 5.17 КоАП РФ («Непредоставление кандидатом в установленный законом срок отчета, сведений об источниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд»). Звереву назначено наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

Вину шоумен не признает, по его словам, он не смог подать документы из-за локдауна. «Кому-то не нравятся защитники природы, кому-то те, кто защищают Байкал, лес, кого-то это очень бесит. Если вы заметили, тех, кто ворует лес, воду, их не трогают, а тем, кто защищает Байкал, им достается на ровном месте», — прокомментировал Зверев.

В прошлом году Сергей Зверев баллотировался в Госдуму от партии «Зеленые» по единственному Бурятскому одномандатному округу. Выборы он проиграл. Позже избирком Бурятии подал на стилиста в суд.

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Комментарии (3)

vetra251@gmail.com
стилист? не смешно
E .SladkiBubalehhh
Вот так новость так новость …
Москва 2041
Вот и новый лидер протеста. На Навальном свет клином не сошелся.
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