FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -9
78.95р88.47р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Израиль разрешил приезжать россиянам со «Спутником V» и справкой об антителах

0
Печать

Власти Израиля решили облегчить процедуру въезда для вакцинированных россиян.

«Туристы, привитые в течение последних шести месяцев и получившие положительный результат анализа на наличие антител, сделанного на территории РФ в одной из признанных Минздравом Израиля лабораторий, смогут заранее подать необходимые документы на сайте министерства здравоохранения», — сообщает 28 января ТАСС.

Нововведение позволит получить «зеленый сертификат» (или сертификат вакцинированного) еще до вылета в Израиль. Минздрав страны пообещал в скором времени опубликовать список утвержденных лабораторий.

Израиль в конце декабря первым в мире начал ревакцинацию четвертой дозой вакцины против коронавируса. Из-за «омикрона» границы страны были временно закрыты для иностранцев. Израиль снова открылся для вакцинированных туристов в начале января, однако «Спутник V» тогда не признавали.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний