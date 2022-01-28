Израиль разрешил приезжать россиянам со «Спутником V» и справкой об антителах

Власти Израиля решили облегчить процедуру въезда для вакцинированных россиян.



«Туристы, привитые в течение последних шести месяцев и получившие положительный результат анализа на наличие антител, сделанного на территории РФ в одной из признанных Минздравом Израиля лабораторий, смогут заранее подать необходимые документы на сайте министерства здравоохранения», — сообщает 28 января ТАСС.



Нововведение позволит получить «зеленый сертификат» (или сертификат вакцинированного) еще до вылета в Израиль. Минздрав страны пообещал в скором времени опубликовать список утвержденных лабораторий.

