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Израиль снова открылся для вакцинированных туристов. «Спутник V» пока не принимают

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Израиль открылся для вакцинированных от COVID-19 иностранцев с 9 января.

«В понедельник министерство здравоохранения заявило, что позволит полностью вакцинированным туристам из некоторых стран въезжать в Израиль с воскресенья, 9 января», — сообщает 3 января The Times of Israel.

Власти страны существенно расширили список государств, граждане которых могут приезжать в Израиль. Так, послабления сделаны для жителей ЮАР, Нигерии и Франции, однако ограничения сохраняются для США.

При этом россияне, вакцинированные «Спутником V», пока не могут приезжать в страну. Об этом пресс-служба израильского министерства рассказала ТАСС.

Израиль в конце декабря первым в мире начал ревакцинацию четвертой дозой вакцины против коронавируса. Из-за «омикрона» границы страны были временно закрыты для иностранцев.

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Комментарии (1)

VasekSPB
Ну и времена наступили. Прекрасно помню, как они с 15 ноября собирались открыть границу для привитых спутником. Я бы и на месте французов сильно не разбегался. Пока чемодан собираешь снова закроют.
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