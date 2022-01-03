Израиль снова открылся для вакцинированных туристов. «Спутник V» пока не принимают

Израиль открылся для вакцинированных от COVID-19 иностранцев с 9 января.



«В понедельник министерство здравоохранения заявило, что позволит полностью вакцинированным туристам из некоторых стран въезжать в Израиль с воскресенья, 9 января», — сообщает 3 января The Times of Israel.



Власти страны существенно расширили список государств, граждане которых могут приезжать в Израиль. Так, послабления сделаны для жителей ЮАР, Нигерии и Франции, однако ограничения сохраняются для США.

