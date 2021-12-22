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Израиль первым в мире начал ревакцинацию четвертой дозой вакцины против коронавируса

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Власти Израиля объявили о ревакцинации четвертой дозой вакцины от COVID-19 для граждан старше 60 лет и медработников.

Через четыре месяца после получения третьей дозы любой человек старше 60 лет и медицинские работники могут получить четвертую прививку, сообщает 22 декабря The Jerusalem Post со ссылкой на министерство здравоохранения.

Премьер-министр Нафтали Беннет уверен, что такое решение позволит стране преодолеть новую волну из-за штамма «омикрон». Он подчеркнул, что Израиль первым в мире решил начать ревакцинацию 4-й дозой препарата против COVID-19.

При этом Bloomberg указывает, что научные данные не подтверждают эффективность решения минздрава Израиля.

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Комментарии (15)

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Пока нормально, потом начнет ломать,
Клёвый приход уже бессмысленно ждать.
©
266195778
Вакцина не работает, поэтому давайте вмажемся еще разок. Л-логика.
AlBerkut
Новости недалёкого будущего: ежедневная ревакцинация признана недостаточно эффективной, для борьбы с новым кракозябла штаммом принято решение о введении прививки 3 раза в день - перед завтраком, обедом и ужином😂😂😂
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