Израиль первым в мире начал ревакцинацию четвертой дозой вакцины против коронавируса

Власти Израиля объявили о ревакцинации четвертой дозой вакцины от COVID-19 для граждан старше 60 лет и медработников.



Через четыре месяца после получения третьей дозы любой человек старше 60 лет и медицинские работники могут получить четвертую прививку, сообщает 22 декабря The Jerusalem Post со ссылкой на министерство здравоохранения.



Премьер-министр Нафтали Беннет уверен, что такое решение позволит стране преодолеть новую волну из-за штамма «омикрон». Он подчеркнул, что Израиль первым в мире решил начать ревакцинацию 4-й дозой препарата против COVID-19.

