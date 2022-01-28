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В Петербурге «омикрон» закрыл дома уже почти 80 тысяч жителей

Новая волна коронавируса продолжает нагружать систему здравоохранения Петербурга — число пациентов на амбулаторном лечении приближается к 80 тысячам. В стационарах пока спокойнее, но госпитализация тоже на уровне летнего пика, следует из статистики Смольного.

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За минувшие сутки в стационары города доставили 713 человек, сообщается в эпидемиологической справке от 28 января. Всего на больничных койках с пневмониями и ковидом в Петербурге находятся 6 714 пациентов. Из них 580 — в реанимации, 316 подключены к ИВЛ.

Еще 79 089 петербуржцев находятся на амбулаторном лечении. В начале месяца их было в четыре раза меньше. Еще 161 — в обсервации, а 4 398 — на карантине.

Комитет по здравоохранению проехал минувшим вечером по поликлиникам и резюмировал: очередей не обнаружено. Смотрели на улице, а очереди оказались внутри — редакция «Фонтанки» в своем материале показывает боль петербуржцев, которые стоят часами, с температурой и соплями.

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Комментарии (10)

Андрей_спб
1 статья - «Омикрон» подтвержден почти у 4 тысяч петербуржцев.
2 статья - В Петербурге «омикрон» закрыл дома уже почти 80 тысяч жителей
Вопрос: откуда данные, что у 76 тысяч "омикрон"?
So1nishko
>4 398 — на карантине
Для кого и зачем сейчас устраивают карантины?
Для приезжих? Если это как-то реально контролируется, то зачем?
Serg_I
А жилые дома у нас спроектированы и построены так, что зараза в них остается изолированной? И "больные" по дороге домой идут в масках, перчатках и сидят строго дома?
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