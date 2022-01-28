В Петербурге «омикрон» закрыл дома уже почти 80 тысяч жителей

За минувшие сутки в стационары города доставили 713 человек, сообщается в эпидемиологической справке от 28 января. Всего на больничных койках с пневмониями и ковидом в Петербурге находятся 6 714 пациентов. Из них 580 — в реанимации, 316 подключены к ИВЛ.



Еще 79 089 петербуржцев находятся на амбулаторном лечении. В начале месяца их было в четыре раза меньше. Еще 161 — в обсервации, а 4 398 — на карантине.



Комитет по здравоохранению проехал минувшим вечером по поликлиникам и резюмировал: очередей не обнаружено. Смотрели на улице, а очереди оказались внутри — редакция «Фонтанки» в своем материале показывает боль петербуржцев, которые стоят часами, с температурой и соплями.

