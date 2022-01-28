Переживший нападение в Каире блогер вернулся в Россию

Тревел-блогер Арсений Котов, который был задержан в Каире после конфликта с обитателями «города мусорщиков», вернулся в Россию.
«Я наконец вернулся на Родину!» — написал 28 января он в своем instagram.
Котов поблагодарил своих подписчиков и российских дипломатов за помощь в его освобождении. Молодой человек допустил, что при менее благоприятных обстоятельствах его могли «ещё долго держать без всяких судов и следствий». Путешественник посетовал, что в Египте это «нормальная практика».
На блогера Арсения Котова (в Instagram он известен как northern.friend) в каирском «городе мусорщиков» напали местные жители и едва не забили камнями. Мужчина попал в полицию из-за драки с заббалинами и попросил подписчиков достучаться до МИД России, так как посольство помогать ему якобы не стало.
Посольство РФ в Каире пообещало сделать всё необходимое для скорейшего освобождения фотографа.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что российские дипломаты занялись судьбой Котова «сразу же после получения информации от него самого». Она добавила, что блогер «мог реально сесть», если бы не помощь российской дипмиссии.