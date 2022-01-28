Переживший нападение в Каире блогер вернулся в Россию

Тревел-блогер Арсений Котов, который был задержан в Каире после конфликта с обитателями «города мусорщиков», вернулся в Россию.



«Я наконец вернулся на Родину!» — написал 28 января он в своем instagram.



Котов поблагодарил своих подписчиков и российских дипломатов за помощь в его освобождении. Молодой человек допустил, что при менее благоприятных обстоятельствах его могли «ещё долго держать без всяких судов и следствий». Путешественник посетовал, что в Египте это «нормальная практика».



На блогера Арсения Котова (в Instagram он известен как northern.friend) в каирском «городе мусорщиков» напали местные жители и едва не забили камнями. Мужчина попал в полицию из-за драки с заббалинами и попросил подписчиков достучаться до МИД России, так как посольство помогать ему якобы не стало.

