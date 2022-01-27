Посольство России рассказало, что делает для освобождения побитого в Каире российского блогера

Посольство РФ в Каире (Египет) делает все необходимое для скорейшего освобождения фотографа Котова, сообщили 27 января в МИД России.



Представители дипмиссии контактируют и с задержанным блогером, и с городскими властями.



Арсений Котов попросил своих подписчиков в четверг достучаться до МИД РФ, чтобы те помогли ему выбраться из отделения каирской полиции. Попал он туда из-за драки с местными жителям, которые кидали в фотографа камни и пытались отнять камеру.



«По имеющейся информации, вечером 26 января россиянин Арсений Котов прогуливался и осуществлял фото-, видеосъемку в каирском районе Маншият Нассер, так же известном как «Город мусорщиков». На фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру, у российского туриста произошел конфликт с местными жителями. В результате он был задержан и доставлен в отделение полиции», – объяснили ситуацию в российском МИДе.

