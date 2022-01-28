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Петербург засыпало снегом. Он пришел надолго

Атлантический циклон принес в город на Неве очередное потепление и снегопад.

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Как сообщает 28 января Северо-Западное УГМС, в пятницу днем температура воздуха составит -1…-3 градуса, погода будет облачная, временами снег, обстановка на дорогах сложная.

В ночь на субботу продолжат выпадать осадки, похолодает до -6…-8, а в окрестностях до -11. На улицах будет скользко.

В погодном центре «Фобос» рассказали, что Европейскую Россию накрывает очередной атлантический циклон, первым под его удар попадет северо-запад. «В Санкт-Петербурге [в пятницу] продолжит сыпать снег, а дневная температура повысится до -1...-3°, и только в субботу и вторник показания термометров вернутся в рамки климата. Самый сильный ветер на берегах Невы ожидается в воскресенье: потоки воздуха могут разгоняться до 17 м/с», – прогнозируют специалисты.

Накануне по причине плохой видимости из-за снегопада в Петербурге произошли десятки ДТП.

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Комментарии (1)

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