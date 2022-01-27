В Петербурге в данный момент начинает расти количество ДТП из-за плохой видимости. Загруженность дорог, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», равняется пяти баллам. К вечеру ситуация наверняка усугубится. Судя по информации Северо-Западного УГМС, снег будет идти сегодня, завтра и послезавтра.
Снегопад, чтобы ты заплакала. В Петербурге грядет очередной коллапс из-за погоды
Не успели городские службы до конца разобраться с последствиями былых снегопадов, как Петербург снова завалило. Посмотрите, как белые хлопья кружат над городом 27 января, как из-за снежной стены никого и ничего не разглядеть.
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