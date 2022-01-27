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Снегопад, чтобы ты заплакала. В Петербурге грядет очередной коллапс из-за погоды

Не успели городские службы до конца разобраться с последствиями былых снегопадов, как Петербург снова завалило. Посмотрите, как белые хлопья кружат над городом 27 января, как из-за снежной стены никого и ничего не разглядеть.

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В Петербурге в данный момент начинает расти количество ДТП из-за плохой видимости. Загруженность дорог, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», равняется пяти баллам. К вечеру ситуация наверняка усугубится. Судя по информации Северо-Западного УГМС, снег будет идти сегодня, завтра и послезавтра.

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Комментарии (11)

VKuser203216
Обычная нормальная зима. Зимой снег убирать нужно, когда он идет, а летом поливать газоны чаще.
Kostyn
Да, начался пятидневный парад снегопадов, сегодня первый день, к пятнице всё завалит, в прогнозе все есть.
261847251
А отбрасывать снег нельзя.
В нём могут оказаться машины.
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