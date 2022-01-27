«Была доставлена в соответствии с нормами». В президентском Совете по правам человека оценили привод в Чечню судейской супруги

Глава Совета по правам человека при президенте РФ обозначил свое видение ситуации, когда в Нижний Новгород приехали чеченские силовики и увезли в республику жену федерального судьи. Она ему понятна и развивалась в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса.
Председатель СПЧ Валерий Фадеев рассказал, что совет внимательно следит за развитием событий. Как сказано в пресс-релизе от 27 января, ситуация выглядит таким образом, что Зарему Мустаеву доставили в Чечню в качестве свидетеля, и процессуальных нарушений в процедуре не было. Затем суд в Грозном арестовал ее на 15 суток за мелкое хулиганство. Есть в словах Фадеева и прогноз: «Полагаем, что ситуация продолжит развиваться в правовом поле и по истечении назначенного судом наказания Зарема Мусаева окажется на свободе».
Как сообщали адвокаты, родственники и правозащитники, домой к экс-судье Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаеву пришли 20 января. Женщину из квартиры буквально выволокли, легкие травмы получил и сам судья. В тонированный внедорожник ее вели по снегу босиком. Лекарства, а Зарема диабетик, ей взять не дали. Судья и его дочь были вынуждены покинуть страну. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал их террористами и пообещал «семейке» место в тюрьме или под землей. Несколько лет назад, это признал и сам Кадыров, судью и его сыновей привозили в резиденцию чеченского лидера. Он и его приближенные задавали молодым людям вопросы про оппозиционный республиканским властям телеграм-канал. Как рассказывали сыновья судьи, одного из них несколько месяцев держали взаперти и применяли насилие.