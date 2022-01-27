«Была доставлена в соответствии с нормами». В президентском Совете по правам человека оценили привод в Чечню судейской супруги

Глава Совета по правам человека при президенте РФ обозначил свое видение ситуации, когда в Нижний Новгород приехали чеченские силовики и увезли в республику жену федерального судьи. Она ему понятна и развивалась в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев рассказал, что совет внимательно следит за развитием событий. Как сказано в пресс-релизе от 27 января, ситуация выглядит таким образом, что Зарему Мустаеву доставили в Чечню в качестве свидетеля, и процессуальных нарушений в процедуре не было. Затем суд в Грозном арестовал ее на 15 суток за мелкое хулиганство. Есть в словах Фадеева и прогноз: «Полагаем, что ситуация продолжит развиваться в правовом поле и по истечении назначенного судом наказания Зарема Мусаева окажется на свободе».