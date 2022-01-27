В Петербурге сержант полиции спас из полыньи трёхлетнюю девочку

Видеозапись спасения ребёнка в Рыбацком 27 января публикует пресс-центр МВД России. Накануне вечером трёхлетняя девочка гуляла с отцом по проспекту Обуховской Обороны и во время катания съехала со льда Невы в полынью. По счастью, ребёнок оказался в воде на надувных санках.
Автор: МВД Медиа
«Отец девочки, который находился рядом, пытался спасти дочь, но это ему не удавалось. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Сержант полиции Дмитрий Ходкевич бросился на помощь ребенку. Обвязав себя тросом, он добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лёд», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как уточнили в ведомстве, ребёнок не пострадал.
Вечером 24 января первоклассник прыгнул на лёд и провалился в воду у деревни Новосаратовка в Ленобласти. Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, поиски мальчика продолжаются.