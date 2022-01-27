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В Петербурге сержант полиции спас из полыньи трёхлетнюю девочку

Катание на ватрушке в Невском районе Петербурга закончилось для ребёнка в полынье. Отцу, гулявшему с дочкой, не удалось своими силами вернуть девочку на крепкий лёд.

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Видеозапись спасения ребёнка в Рыбацком 27 января публикует пресс-центр МВД России. Накануне вечером трёхлетняя девочка гуляла с отцом по проспекту Обуховской Обороны и во время катания съехала со льда Невы в полынью. По счастью, ребёнок оказался в воде на надувных санках.

Автор: МВД Медиа

«Отец девочки, который находился рядом, пытался спасти дочь, но это ему не удавалось. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Сержант полиции Дмитрий Ходкевич бросился на помощь ребенку. Обвязав себя тросом, он добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лёд», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уточнили в ведомстве, ребёнок не пострадал.

Вечером 24 января первоклассник прыгнул на лёд и провалился в воду у деревни Новосаратовка в Ленобласти. Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, поиски мальчика продолжаются.

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Комментарии (12)

265037875
я извиняюсь, а почему сержант скрывает своё лицо от камеры ?
Дядя Бо
Сержант полиции Дмитрий Ходкевич, молодец, постарайся и впредь быть человеком.
Тов.Сталин
наконец-то правильные новости. а не вот это всё!
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