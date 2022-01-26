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Провалившегося под лед Невы мальчика ищут третьи сутки. Работают 34 спасателя

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Спасатели продолжают искать первоклассника, провалившегося под лед Невы у деревни Новосаратовка в Ленобласти.

Как сообщает 26 января 47news со ссылкой на МЧС, поиски ведут 34 спасателя и 11 единиц техники. Водолазы совершили 35 погружений.

«Фонтанка» писала, что вечером 24 января семилетний мальчик прыгнул на лёд и провалился в воду. За племянником не уследила 25-летняя родственница. Сообщалось, что погибший – один из сыновей известного бизнес-коуча и петербургского миллиардера. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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