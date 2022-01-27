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Развязку М-11 для съезда в Пулково хотят запустить через 2 года

Транспортную развязку на трассе М-11 с выездом к петербургскому аэропорту начнут строить в конце этого года, а запустить хотят через 2 года. Денег ждут из Москвы.

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Информацию о сроках, как сообщила 27 января пресс-служба Смольного, озвучили губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Предполагается, что развязка с прямым выездом к аэропорту разгрузит Пулковское шоссе и обеспечит прямой съезд с М-11 для тех, кто направляется туда из Пушкинского и Колпинского районов, из Ленинградской и Новгородской областей.

Фото: ГК «Автодор»
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Ранее Смольный запрашивал финансирование на строительство у федерального центра. «Автодор» должен завершить проектирование в сентябре текущего года, но процесс может быть ускорен на два месяца.

Фото: ГК «Автодор»

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Комментарии (4)

f0ntan
Бывший Юлмарт, видать, снесут. Чтобы построить развязку со съезда с аэропорта южней существующего съезда на Пулковское шоссе
SU LUX INN
какой же Позор! не надо тут Ничего строить! деньги надо передать на выплату Неких репараций, на компенсации ущерба от Угроз нападением на соседние Государства!
Olla2
Платники у нас быстро строят.
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