Развязку М-11 для съезда в Пулково хотят запустить через 2 года

Информацию о сроках, как сообщила 27 января пресс-служба Смольного, озвучили губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.
Предполагается, что развязка с прямым выездом к аэропорту разгрузит Пулковское шоссе и обеспечит прямой съезд с М-11 для тех, кто направляется туда из Пушкинского и Колпинского районов, из Ленинградской и Новгородской областей.
Ранее Смольный запрашивал финансирование на строительство у федерального центра. «Автодор» должен завершить проектирование в сентябре текущего года, но процесс может быть ускорен на два месяца.