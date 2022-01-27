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Москвичам разрешили открывать простудный больничный без встречи с врачом

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Столичные власти решили дать возможность части потока пациентов с признаками ОРВИ не встречаться с врачами лично. Больничный можно открыть после онлайн-консультации.

Нововведение доступно с 28 января, сообщает мэрия Москвы. Чтобы воспользоваться аудиоконсультацией, нужно оставить заявку на местном аналоге госуслуг. Врач перезвонит сам, ответит на вопросы, даст рекомендации, оформит онлайн рецепт и откроет электронный больничный на 7 дней. Через неделю после очередного разговора с врачом он будет закрыт или продлен.

Такая возможность предусмотрена только для пациентов с признаками ОРВИ. Также можно прийти в поликлинику к дежурному врачу без записи, записаться заранее, вызвать врача на дом.

В Петербурге из-за резкого роста заболеваемости сбоит горячая линия 122, в поликлиниках местами выстраиваются очереди.

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Комментарии (7)

iphonedimona
Так, за эллектронное голосувание кнопкодавы проголосовали. Теперь новое ноу хау - эллектронная медицина без врачей. В Москве, кстати, тоже остановили плановую медицинскую помощь...
ПС. Я не безграмотный, "эллектронное", это в честь волшебницы Эллы, придумавшей его.
pulkovoserg
Почему опять Москва??? Да сколько можно ?!!! Пенсии высокие - там, зарплаты - тоже. Метро строят, транспорт ходит ... Я после вашей долбанной вакцинаци болею уже шесть дней и до сих пор ко мне врач не пришел , чтобы открыть больняк!!! Раз такой контраст, может тогда границы сделаем и обзовем государство Московия ???
hedgehog_
это показывает в очередной раз, что маасква нероссия. в нашей дерёвне наоборот делают всё.
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