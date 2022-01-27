Москвичам разрешили открывать простудный больничный без встречи с врачом

Столичные власти решили дать возможность части потока пациентов с признаками ОРВИ не встречаться с врачами лично. Больничный можно открыть после онлайн-консультации.
Нововведение доступно с 28 января, сообщает мэрия Москвы. Чтобы воспользоваться аудиоконсультацией, нужно оставить заявку на местном аналоге госуслуг. Врач перезвонит сам, ответит на вопросы, даст рекомендации, оформит онлайн рецепт и откроет электронный больничный на 7 дней. Через неделю после очередного разговора с врачом он будет закрыт или продлен.