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Мишустин: На «Госуслугах» появятся сертификаты о противопоказаниях к вакцинации

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В ближайшее время на портале госуслуг появятся сертификаты о противопоказаниях к прививке от коронавируса. Об этом 27 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Документ будет отображаться в личном кабинете, в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». Как отметил Мишустин, решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни. «В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье», — подчеркнул он.

Ранее в Смольном заявили, что вопрос об отмене QR-кодов пока не стоит. В Петербурге накануне стартовала запись на вакцинацию от коронавируса подростков от 12 до 17 лет.

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Комментарии (1)

old_rat
Угу, чтобы получить медотвод надо сходить в одно из самых заразных мест. Чтобы вакцинироваться, надо сходить в одно из самых заразных мест.
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