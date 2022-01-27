Мишустин: На «Госуслугах» появятся сертификаты о противопоказаниях к вакцинации

В ближайшее время на портале госуслуг появятся сертификаты о противопоказаниях к прививке от коронавируса. Об этом 27 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.



Документ будет отображаться в личном кабинете, в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». Как отметил Мишустин, решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни. «В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье», — подчеркнул он.

