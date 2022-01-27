«Серьезный разговор по второстепенным темам». Лавров прокомментировал ответ США по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 января заявил, что ответ США по гарантиям безопасности позволяет рассчитывать на серьезный разговор, но по второстепенным темам.
«Содержание документа — там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам», — приводит слова главы МИД РФ РИА Новости.
По его словам, российская сторона сейчас изучает документ из Вашингтона. Однако в заявлении американской стороны нет ответа на самый главный вопрос, который заключался в нерасширении НАТО на восток.
Глава МИД заверил, что дальнейшие шаги РФ в связи с ответами США и НАТО будет принимать президент Владимир Путин.
Газета The New York Times сегодня, 27 января, узнала, что американские власти в ответ на предложенные Россией гарантии безопасности готовы возродить Договор о ракетах средней и меньшей дальности.
В декабре МИД РФ опубликовал проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. Российская сторона предложила военному блоку отказаться от военной деятельности на Украине и расширения на восток. Ответ на них был предоставлен 26 января.