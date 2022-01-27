«Серьезный разговор по второстепенным темам». Лавров прокомментировал ответ США по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 января заявил, что ответ США по гарантиям безопасности позволяет рассчитывать на серьезный разговор, но по второстепенным темам.



«Содержание документа — там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам», — приводит слова главы МИД РФ РИА Новости.



По его словам, российская сторона сейчас изучает документ из Вашингтона. Однако в заявлении американской стороны нет ответа на самый главный вопрос, который заключался в нерасширении НАТО на восток.

