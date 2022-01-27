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«Серьезный разговор по второстепенным темам». Лавров прокомментировал ответ США по гарантиям безопасности

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 января заявил, что ответ США по гарантиям безопасности позволяет рассчитывать на серьезный разговор, но по второстепенным темам.

«Содержание документа — там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам», — приводит слова главы МИД РФ РИА Новости.

По его словам, российская сторона сейчас изучает документ из Вашингтона. Однако в заявлении американской стороны нет ответа на самый главный вопрос, который заключался в нерасширении НАТО на восток.

Глава МИД заверил, что дальнейшие шаги РФ в связи с ответами США и НАТО будет принимать президент Владимир Путин.

Газета The New York Times сегодня, 27 января, узнала, что американские власти в ответ на предложенные Россией гарантии безопасности готовы возродить Договор о ракетах средней и меньшей дальности.

В декабре МИД РФ опубликовал проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. Российская сторона предложила военному блоку отказаться от военной деятельности на Украине и расширения на восток. Ответ на них был предоставлен 26 января.

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Комментарии (4)

DEMOMON
Так он обеспокоен или нет?
nobleDon
Есть, там четкий ответ. Пускай дурку не валяет. Твой король передали пламенный привет. ;)
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