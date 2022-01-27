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Ко Дню снятия блокады Минобороны рассекретило документы о народном ополчении Ленинграда

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Министерство обороны России запустило на своем сайте мультимедийный раздел «Мы — ленинградской армии солдаты. Бессмертный ленинградский гарнизон».

«Несколько сотен тысяч горожан, чтобы отстоять свою Родину, отправились добровольцами на фронт. Сформированные из них соединения впоследствии были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной Армии, которые в итоге отстояли город-герой Ленинград», — сообщается 27 января на сайте военного ведомства.

Среди рассекреченных документов можно найти материалы о формировании и боевых действиях Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) и Ленинградской армии ПВО.

Минобороны отмечает, что в добровольческие подразделения и части вступали самые разные люди: рабочие, служащие, интеллигенция. Они проявляли «высокий моральный дух» и играли «важную роль» в обороне города.

В мультимедийном разделе представлены также наградные материалы героев-добровольцев, чьими именами названы улицы Петербурга.

О том, какие раны оставила блокада на теле нашего города, читайте в материале «Фонтанки».

27 января Санкт-Петербург отмечает 78-ю годовщину полного освобождения от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. О том, какие мероприятия пройдут в городе в этот день, можно узнать здесь.

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Комментарии (11)

267086865
Да, тоже не пойму...зачем засекречивать историю, что в этом секретного? Полнейший абсурд.
BrotherRabbit
А в чём была причина для засекречивания этих документов?
В чём вообще может быть причина для засекречивания собственной истории?
260695091
Путин где? только Матвиенко и из гд
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