Еще один рейс до Петербурга задержан в Стамбуле. К тем, кто ждет с понедельника, присоединились новенькие

«Сейчас у выхода стали диктовать фамилии тех, кто должен вылетать сегодняшним рейсом. О тех, кто ждет здесь третьи сутки, как будто забыли. Сотрудники аэропорта, которым пытаются объяснить, что, вероятно, они перепутали рейсы или произошла ошибка, дают ответ один: это не наша проблема», — рассказал очевидец Станислав 26 января.

В аэропорту Стамбула к группе путешественников, которые ждут своего вылета в Петербург с понедельника, присоединились новенькие. Их фамилии озвучили перед посадкой, но в самолет так и не пригласили.

Как добавил мужчина, время отправления самолета, которого он ожидает уже почти половину недели, неизвестно. В авиакомпании «Северный Ветер», отметил пассажир, заявили, что по программе он уже вылетел.



«Фонтанка» писала, что рейс № 1664 должен был отправиться из Стамбула в Петербург сегодня в 18:05 по московскому времени. Сообщалось, что вылета в Северную столицу ожидают два самолета — сегодняшний и тот, что не улетел в понедельник.



Из-за сильного снегопада аэропорт Стамбула практически парализован. Многие рейсы отменили и перенесли. Расчищать взлетную полосу помогала армия. Петербуржцы попали в снежный плен 24 января: ночевали сначала на полу, потом туроператор подсуетился и позволил людям выспаться в комфортных условиях.



Турецким баскетболистам повезло больше: команда смогла вырваться в Петербург, несмотря на лишь наполовину расчищенный аэропорт в Стамбуле.

