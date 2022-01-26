FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -5
78.94р89.15р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Еще один рейс до Петербурга задержан в Стамбуле. К тем, кто ждет с понедельника, присоединились новенькие

1
Печать

В аэропорту Стамбула к группе путешественников, которые ждут своего вылета в Петербург с понедельника, присоединились новенькие. Их фамилии озвучили перед посадкой, но в самолет так и не пригласили.

«Сейчас у выхода стали диктовать фамилии тех, кто должен вылетать сегодняшним рейсом. О тех, кто ждет здесь третьи сутки, как будто забыли. Сотрудники аэропорта, которым пытаются объяснить, что, вероятно, они перепутали рейсы или произошла ошибка, дают ответ один: это не наша проблема», — рассказал очевидец Станислав 26 января.

автор видео читатель «Фонтанки» Станислав

Как добавил мужчина, время отправления самолета, которого он ожидает уже почти половину недели, неизвестно. В авиакомпании «Северный Ветер», отметил пассажир, заявили, что по программе он уже вылетел.

«Фонтанка» писала, что рейс № 1664 должен был отправиться из Стамбула в Петербург сегодня в 18:05 по московскому времени. Сообщалось, что вылета в Северную столицу ожидают два самолета — сегодняшний и тот, что не улетел в понедельник.

Из-за сильного снегопада аэропорт Стамбула практически парализован. Многие рейсы отменили и перенесли. Расчищать взлетную полосу помогала армия. Петербуржцы попали в снежный плен 24 января: ночевали сначала на полу, потом туроператор подсуетился и позволил людям выспаться в комфортных условиях.

Турецким баскетболистам повезло больше: команда смогла вырваться в Петербург, несмотря на лишь наполовину расчищенный аэропорт в Стамбуле.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

syshsun
Сколько потенциальных ковидничков собралось вместе.
Родина,твою мать,жди.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний