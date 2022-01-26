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Вот и празднику конец. На Дворцовой разобрали новогоднюю ель

Петербург попрощался с главной городской елкой. Новогодняя красавица простояла на Дворцовой площади на полторы недели дольше, чем планировалось изначально.

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автор видео Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

На Дворцовой площади 26 января разобрали главную новогоднюю ель города. Чтобы распилить 25-метровое дерево, потребовалась спецтехника. С ее помощью снимали по фрагменту, начиная с верхушки. Отдельно срезали и собрали ветки.

После демонтажа из ствола ели, как и год назад, сделают часы для детских учреждений. Ветки отдадут центрам для животных.

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Изначально ель планировали разобрать 16 января, но по просьбам горожан ее пребывание на Дворцовой площади продлили до 25 января. «Очень не хочется прощаться с новогодней атмосферой и не будем», — написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

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Комментарии (2)

ДуремарСПб.
На хрена такие ветки животным тащить кстати,они же иголками всю грязь абсорбировали в за месяц стояния в центре загаженного города.Надеюсь соврали и просто выбросят.
260569221
Отлично!!!
Хоть может будет пройти нормально, а то через стою яжмать не пойти было
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