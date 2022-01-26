Вот и празднику конец. На Дворцовой разобрали новогоднюю ель

На Дворцовой площади 26 января разобрали главную новогоднюю ель города. Чтобы распилить 25-метровое дерево, потребовалась спецтехника. С ее помощью снимали по фрагменту, начиная с верхушки. Отдельно срезали и собрали ветки.



После демонтажа из ствола ели, как и год назад, сделают часы для детских учреждений. Ветки отдадут центрам для животных.