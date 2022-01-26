Вот и празднику конец. На Дворцовой разобрали новогоднюю ель

автор видео Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
На Дворцовой площади 26 января разобрали главную новогоднюю ель города. Чтобы распилить 25-метровое дерево, потребовалась спецтехника. С ее помощью снимали по фрагменту, начиная с верхушки. Отдельно срезали и собрали ветки.
После демонтажа из ствола ели, как и год назад, сделают часы для детских учреждений. Ветки отдадут центрам для животных.
Изначально ель планировали разобрать 16 января, но по просьбам горожан ее пребывание на Дворцовой площади продлили до 25 января. «Очень не хочется прощаться с новогодней атмосферой и не будем», — написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.