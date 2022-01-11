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«Очень не хочется прощаться с новогодней атмосферой и не будем». Ель на Дворцовой остается до конца января

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Главная петербургская ель на Дворцовой площади простоит до 25 января. Об этом в своем телеграм-канале 11 января сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Изначально демонтаж был назначен на 16 января. «Очень не хочется прощаться с новогодней атмосферой и не будем. Обычно главная ель украшает город до старого Нового года, но по многочисленным просьбам губернатор принял решение продлить новогоднее настроение», — уточнил Пиотровский. И добавил, что «есть поручения, которые особенно приятно исполнять».

Как писала «Фонтанка», после демонтажа из ели сделают настенные часы, которые передадут различным детским учреждениям.

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Комментарии (5)

AP-SPb
Да жена зануда. Собрался на майские на рыбалку, а она все "вынести ёлку, да вынеси ёлку"... :)
Alex000
С мусором в некоторых дворах, похоже, тоже сильно не хочется прощаться. И со снегом на дорогах. И со льдом на тротуарах. Атмосфера такая.
Fenomen
Он нам ель до 25 января.
А мы ему Буян навсегда.
Всё честно.
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