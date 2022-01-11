«Очень не хочется прощаться с новогодней атмосферой и не будем». Ель на Дворцовой остается до конца января

Главная петербургская ель на Дворцовой площади простоит до 25 января. Об этом в своем телеграм-канале 11 января сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.
Изначально демонтаж был назначен на 16 января. «Очень не хочется прощаться с новогодней атмосферой и не будем. Обычно главная ель украшает город до старого Нового года, но по многочисленным просьбам губернатор принял решение продлить новогоднее настроение», — уточнил Пиотровский. И добавил, что «есть поручения, которые особенно приятно исполнять».
Как писала «Фонтанка», после демонтажа из ели сделают настенные часы, которые передадут различным детским учреждениям.