В России отменён запрет на приватизацию земель в водоохранных зонах

Депутаты Госдумы легализовали право граждан и бизнеса на приватизацию земельных участков, которые находятся в санитарных зонах источников водоснабжения. Соответствующий законопроект был принят в третьем, окончательном, чтении 26 января, сообщает «Интерфакс».

До сих пор находящиеся в государственной или муниципальной собственности участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не могли передаваться в частную собственность. Закон, разработанный в Росреестре, убирает из-под данного ограничения второй пояс зон санитарной охраны.



«На практике первая зона — строгого режима, территория водозабора; вторая зона — это территории, примыкающие к рекам, каналам, водохранилищам, озерам», — отмечает издание.

«Предлагаемое изменение не создает дополнительных рисков загрязнения источников питьевого водоснабжения, поскольку соблюдение требований санитарного законодательства не зависит от вида права на земельный участок», — сказано в пояснительной записке к законопроекту № 1260569–7.

Авторы инициативы утверждали, что запрет на предоставление земельных участков во втором поясе ЗСО в собственность оказывает «существенное влияние на поступление доходов в региональные и местные бюджеты от продажи земельных участков».

«Отмена указанного выше ограничения позволит мобилизовать в консолидированный бюджет только Московской области не менее 4,5 млрд рублей ежегодно в виде доходов от продажи и перераспределения земельных участков», — писали авторы поправок в правительстве. В Росреестре ссылались на то, что тысячи граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц не могут оформить в собственность земельные участки под принадлежащими им объектами недвижимости, даже по «дачной амнистии», а также передать их по наследству.

