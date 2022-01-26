Суд не отпустил домой петербуржца, обвиняемого в нападении на фельдшера на бульваре Красных Зорь

37-летний Юрий Соломянко и его защитник просили суд ограничиться мерой, не связанной с пребыванием в следственном изоляторе. Соломянко частично признал вину, но настаивает, что его действия квалифицировали неверно, сообщила 26 января объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Мужчине вменяют уголовное хулиганство. Согласно материалам дела, в парадной дома № 2 по бульвару Красных Зорь он грубо нарушил общественный порядок, ногой ударив по голове фельдшера скорой помощи. В результате медик лишился зуба.

