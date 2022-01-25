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Петербуржец выбил зуб фельдшеру скорой помощи в парадной на бульваре Красных Зорь

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Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено полицией Невского района после нападения на фельдшера скорой помощи. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 января.

Сам инцидент произошел в субботу вечером в парадной дома 2 по бульвару Красных Зорь. Бригада скорой помощи была вызвана в одну из квартир. Однако в ходе работы у медиков случился конфликт с ранее судимым за распространение наркотиков 37-летним петербуржцем. Он ударил фельдшера кулаком по лицу, в результате чего лишил того 22-го зуба.

Дебошира задержали и поместили в ИВС. В 2009-м и 2010-м годах он осуждался по второй части 228 статьи УК РФ. В 2013-м году освободился из мест лишения свободы условно-досрочно.

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Комментарии (1)

theHard
а что, фельдшеру капу трудно надеть было?
о чём только думают🙄
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