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Петербургская прокуратура крепко взялась за зуб избитого фельдшера и передала материалы в СК

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Петербургская прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела о нападении на фельдшера в Невском районе. Об этом 25 января сообщает пресс-служба ведомства.

Более того, материалы дела были изъяты у полиции и переданы в следственный отдел по Невскому району ГСУ СК. Теперь выбитым зубом медика будут заниматься на ином уровне.

Напомним, инцидент произошел вечером в субботу на бульваре Красных Зорь, куда по вызову приехала бригада скорой помощи. В парадной дома на фельдшера напал 37-летний петербуржец, ранее судимый за наркотики. В ходе драки он выбил медику зуб. Как уточняет прокуратура, удар был нанесен не кулаком, а ногой.

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