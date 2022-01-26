Заправка иностранного судна в Усть-Луге закончилась радужными пятнами в Финском заливе

Разлив нефтепродуктов произошел во время бункировки судна в порту Усть-Луги.



Иностранное балкерное судно было пришвартовано у одного из причалов порта, сообщает 26 января пресс-служба транспортной полиции. Во время заправки 25 января его топливом на судне бункеровщике произошла утечка мазута. Сначала он вытек на палубу, а оттуда уже часть попала в Финский залив.



«В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

