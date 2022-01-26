Байдены, Украины, снег и пандемия. Вице-губернатор Петербурга назвал причины ухода горожан в депрессивное настроение

«Зима — вообще опасное время года. И снег тут еще падает, и лёд образовывается. Плюс пандемийная вся история, плюс ситуация, связанная с внешней политикой: вот эти Байдены, Украины и так далее. Плюс, вспомните, и осенью очень много всякого негатива от ваших, прежде всего, предвыборных оппонентов звучало, — напомнил депутатам Повелий. — Есть устойчивой уход в депрессивное настроение. Поэтому в ходе всех обсуждений сосулек, снега, наледи мы уходим от тех свершений, которые сделаны».



По его словам, к таким свершениям относится ввод в эксплуатацию значительного по сравнению с прошлыми годами количества соцобъектов, достижения в области комфортной городской среды и планы в 2023 году передать квартиру последнему в городе обманутому дольщику.

