Байдены, Украины, снег и пандемия. Вице-губернатор Петербурга назвал причины ухода горожан в депрессивное настроение

«Зима — вообще опасное время года. И снег тут еще падает, и лёд образовывается. Плюс пандемийная вся история, плюс ситуация, связанная с внешней политикой: вот эти Байдены, Украины и так далее. Плюс, вспомните, и осенью очень много всякого негатива от ваших, прежде всего, предвыборных оппонентов звучало, — напомнил депутатам Повелий. — Есть устойчивой уход в депрессивное настроение. Поэтому в ходе всех обсуждений сосулек, снега, наледи мы уходим от тех свершений, которые сделаны».
По его словам, к таким свершениям относится ввод в эксплуатацию значительного по сравнению с прошлыми годами количества соцобъектов, достижения в области комфортной городской среды и планы в 2023 году передать квартиру последнему в городе обманутому дольщику.
По мнению чиновника, «город находится в надежных руках». «И те, кто хочет раскачать, понизить наш авторитет, наш с вами авторитет перед жителями, город в ненадежных руках, вот они на этом и играют. Понятно, что они ожидают муниципальных выборов, они ожидают губернаторских, выборов в следующее Законодательное собрание, в Государственную думу», — заявил Повелий.
Ранее «Фонтанка» писала, что на фоне снежного и мусорного коллапсов ряд определенных изданий яростно критиковали Смольный и губернатора. Политологи не исключили, что такая медиакампания действительно может иметь место, хотя сама по себе критика властей более чем обоснованна.