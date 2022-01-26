FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -5
78.64р88.93р
ТЕМА ДНЯ

Смольный вводит новые ограничения из-за COVID-19

Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Байдены, Украины, снег и пандемия. Вице-губернатор Петербурга назвал причины ухода горожан в депрессивное настроение

Вице-губернатор Анатолий Повелий во время правительственного часа в Заксобрании рассказал, что зимой происходит уход в депрессивное настроение из-за осадков, ситуации во внешней политике и пандемии. Трансляция заседания ведется на сайте Мариинского дворца 26 января.

15
Печать

«Зима — вообще опасное время года. И снег тут еще падает, и лёд образовывается. Плюс пандемийная вся история, плюс ситуация, связанная с внешней политикой: вот эти Байдены, Украины и так далее. Плюс, вспомните, и осенью очень много всякого негатива от ваших, прежде всего, предвыборных оппонентов звучало, — напомнил депутатам Повелий. — Есть устойчивой уход в депрессивное настроение. Поэтому в ходе всех обсуждений сосулек, снега, наледи мы уходим от тех свершений, которые сделаны».

По его словам, к таким свершениям относится ввод в эксплуатацию значительного по сравнению с прошлыми годами количества соцобъектов, достижения в области комфортной городской среды и планы в 2023 году передать квартиру последнему в городе обманутому дольщику.

По мнению чиновника, «город находится в надежных руках». «И те, кто хочет раскачать, понизить наш авторитет, наш с вами авторитет перед жителями, город в ненадежных руках, вот они на этом и играют. Понятно, что они ожидают муниципальных выборов, они ожидают губернаторских, выборов в следующее Законодательное собрание, в Государственную думу», — заявил Повелий.

Ранее «Фонтанка» писала, что на фоне снежного и мусорного коллапсов ряд определенных изданий яростно критиковали Смольный и губернатора. Политологи не исключили, что такая медиакампания действительно может иметь место, хотя сама по себе критика властей более чем обоснованна.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

Leo.S
Лично у меня не депрессия, а агрессия просыпается при виде их и ихний высказываний.
266142325
Понятно, что моральный уровень наших чиновников таков, что он никогда не скажет правду "мы обосрались, простите". Но мог бы что то поубедительнее Байдена придумать.
Cвифт
.... львиная доля населения вообще новости не смотрит, но этот ..... пострел умудрился и Байдена приплести ))). Не удивительно что всё в стране через одно место, кроме их счетов в банке и недвижимости.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний