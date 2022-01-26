Брата Алексея Навального объявили в розыск

МВД объявило брата оппозиционера Алексея Навального в розыск.
«Информация о розыске брата оппозиционера Алексея Навального Олега появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ», — сообщает 26 января «Интерфакс».
Розыск связан с уголовным делом, однако не указано с каким именно.
В августе прошлого года Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального к одному году условного срока за подстрекательство людей к нарушению санитарных правил. Накануне ФСИН потребовал заменить брату оппозиционера условное наказание по «санитарному делу» на реальное.