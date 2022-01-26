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Брата Алексея Навального объявили в розыск

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МВД объявило брата оппозиционера Алексея Навального в розыск.

«Информация о розыске брата оппозиционера Алексея Навального Олега появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ», — сообщает 26 января «Интерфакс».

Розыск связан с уголовным делом, однако не указано с каким именно.

В августе прошлого года Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального к одному году условного срока за подстрекательство людей к нарушению санитарных правил. Накануне ФСИН потребовал заменить брату оппозиционера условное наказание по «санитарному делу» на реальное.

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Комментарии (2)

angel of death
странно, что они ещё не всю пыль собрали из дома Овального....
ведь в пыли могут быть нанороботы иностранного производства... =)))))
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