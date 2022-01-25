Брату Навального требуют заменить условное наказание на реальное

ФСИН требует заменить Олегу Навальному условное наказание по «санитарному делу» на реальное.
«В суд поступило ходатайство уголовно-исполнительной инспекции о замене Олегу Навальному одного года условного наказания на реальное», — рассказали 25 января ТАСС в пресс-службе Люблинского суда Москвы.
Адвокат брата оппозиционера заявил, что пока не знакомился с ходатайством.
В августе прошлого года Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального к одному году условного срока за подстрекательство людей к нарушению санитарных правил.
Статью «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий» применили после митинга 23 января 2021 года.