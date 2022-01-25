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Брату Навального требуют заменить условное наказание на реальное

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ФСИН требует заменить Олегу Навальному условное наказание по «санитарному делу» на реальное.

«В суд поступило ходатайство уголовно-исполнительной инспекции о замене Олегу Навальному одного года условного наказания на реальное», — рассказали 25 января ТАСС в пресс-службе Люблинского суда Москвы.

Адвокат брата оппозиционера заявил, что пока не знакомился с ходатайством.

В августе прошлого года Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального к одному году условного срока за подстрекательство людей к нарушению санитарных правил.

Статью «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий» применили после митинга 23 января 2021 года.

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Комментарии (14)

iphonedimona
Вот и месть за второй фильм про отель Ротенберга.
«Родники Сибири»
Член семьи изменника Родины (ЧСИР, в ряде законодательных актов также члены семей изменников Родине) — формулировка ст. 58-8 УК РСФСР 1926 года.
А ещё у этих братанов родители живы и пока на свободе, недоработка органов.
Свободу Лёхе!
Большой праздничный концерт в Лужниках 18.03.2021 не подойдёт под эту статью? )
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