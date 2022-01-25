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Смольный вводит новые ограничения из-за COVID-19

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«Данные ограничения рассчитаны на две недели». В Смольном надеются вернуть кружки в офлайн, но QR-коды оставят минимум до конца марта

Новые коронавирусные ограничения рассчитаны на короткий срок. С их помощью власти надеются справиться со скачком заболеваемости среди детсадовцев и школьников.

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Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 25 января. «Данные ограничения рассчитаны на две недели, и мы рассчитываем, что через две недели будем иметь возможность их снять», — отметил он.

предоставлено пресс-службой Смольного

Речь идёт только о последних ограничениях, в соответствии с которыми все кружки и секции вне школ переходят в онлайн, также несовершеннолетним запретили посещать зоопарки, музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые ледовые катки, океанариумы.

Что же касается QR-кодов, то их, по словам Пиотровского, петербуржцам придётся предъявлять в ресторанах и барах до 31 марта.

Сегодня представители барного «QR-сопротивления» встретились с силовиками на улице Рубинштейна. Подробности читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (17)

260569221
На 2 недели
И???
А дальше что???
10 волна??
Бред
Ushat Pomoev
Больше всего поражает, что эти люди даже и не вспоминают о том, что суды завалены исками по поводу абсолютной незаконности и неконституционности всех этих QR-кодов, и рассмотрение этих исков ожидается, видимо, в ближайшие дни.
"Все ограничения продлеваются минимум до 31 марта" - и точка. Занавес! Все свободны! Я сказал - свободны!!!
439827467687
Судя по кадрам, теперь понятно куда наши налоги уходят - на яблоки, другая техника на них отказывается работать
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