«Данные ограничения рассчитаны на две недели». В Смольном надеются вернуть кружки в офлайн, но QR-коды оставят минимум до конца марта

Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 25 января. «Данные ограничения рассчитаны на две недели, и мы рассчитываем, что через две недели будем иметь возможность их снять», — отметил он.

Речь идёт только о последних ограничениях, в соответствии с которыми все кружки и секции вне школ переходят в онлайн, также несовершеннолетним запретили посещать зоопарки, музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые ледовые катки, океанариумы.



Что же касается QR-кодов, то их, по словам Пиотровского, петербуржцам придётся предъявлять в ресторанах и барах до 31 марта.

