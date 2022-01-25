Глава Центра Гамалеи заявил, что назальная вакцина защитит от «омикрона». Ей уже воспользовался Путин

Назальная вакцина, которую разработали в Центре им. Гамалеи, сможет защитить от заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом 25 января заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».
«Безусловно, возможность массового применения назальной вакцины с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных «омикроном», но и от возможности инфицирования и заражения», — сказал Гинцбург (цитата по РИА Новости).
Он добавил, что клинические исследования назальной вакцины уже идут. Напомним, Владимир Путин уже испытал прививку на себе. Описывал президент это так: «Порошок назальной формы. Это тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он (Денис Проценко. — Прим. ред.) набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко на счет три, пшикнул, 15 минут я посидел и всё. На этом закончилось. Никаких ощущений не было. Ничего. Сегодня после этих двух процедур я уже занимался спортом с утра». Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что никаких побочных эффектов у главы государства не было.