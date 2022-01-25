Глава Центра Гамалеи заявил, что назальная вакцина защитит от «омикрона». Ей уже воспользовался Путин

Назальная вакцина, которую разработали в Центре им. Гамалеи, сможет защитить от заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом 25 января заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».



«Безусловно, возможность массового применения назальной вакцины с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных «омикроном», но и от возможности инфицирования и заражения», — сказал Гинцбург (цитата по РИА Новости).

