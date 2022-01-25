В Петербурге за день выявили 478 случаев «омикрона», общий счет пошёл на тысячи

«Всего на 25 января новая коронавирусная инфекция, вызванная штаммом «омикрон», подтверждена у 2637 граждан, в том числе у 74 человек, прибывших в Российскую Федерацию, из них: 42 студента, 12 туристов, 20 жителей города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания, Сербия)», — сообщили в управлении 25 января.



В Роспотребнадзоре отметили, что все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование, устанавливается и обследуется круг контактных лиц. За ними устанавливается медицинское наблюдение.

