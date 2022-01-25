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Смольный вводит новые ограничения из-за COVID-19

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В Петербурге за день выявили 478 случаев «омикрона», общий счет пошёл на тысячи

Управление Роспотребнадзора по Петербургу сообщило, что за одни сутки штамм «омикрон» обнаружен у 478 человек. А общий счет гораздо выше.

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«Всего на 25 января новая коронавирусная инфекция, вызванная штаммом «омикрон», подтверждена у 2637 граждан, в том числе у 74 человек, прибывших в Российскую Федерацию, из них: 42 студента, 12 туристов, 20 жителей города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания, Сербия)», — сообщили в управлении 25 января.

В Роспотребнадзоре отметили, что все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование, устанавливается и обследуется круг контактных лиц. За ними устанавливается медицинское наблюдение.

Из-за пятой волны коронавируса, вызванной «омикроном», Смольный ввел новые ограничения. На дистанционный формат переходят все программы дополнительного образования, занятия по которым проходят вне школ. Следующий пакет ковидных ограничений с 31 января в жестком варианте предусматривает дистант для школ и мероприятия без зрителей.

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Комментарии (12)

Андрей Бережной
Притащил малой заразу, сам три дня поболел и мы также.
Бесполезно с этим орви бороться, это наша жизнь.
ПравдаСила
Кто такие придурковатые заголовки сочиняет)))
У автора, видимо, основная задача вселить ужас в умах читателей фонтанки. "...общий счёт пошёл на тысячи" - ууу - ааа - и поджилки должны затрястись, а ноги помчать тело к прививочному кабинету.
А если уже с Гамалеевскими антителами, то волей не волей запрёшься дома на недельку другую из профилактических побуждений.
Маэстро пера и топора.
266159240
а 478 из этого считается как ?????
«Всего на 25 января новая коронавирусная инфекция, вызванная штаммом «омикрон», подтверждена у 2637 граждан, в том числе у 74 человек, прибывших в Российскую Федерацию, из них: 42 студента, 12 туристов, 20 жителей города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания, Сербия)», — сообщили в управлении 25 января.
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