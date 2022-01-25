Посол РФ: Китай неформально признал российские вакцины от COVID-19 на Олимпиаде

Привитые российскими вакцинами спортсмены, прибывшие на Олимпиаду в Пекин, пользуются равными правами с другими атлетами. Это говорит о неформальном признании российских препаратов Китаем, заявил посол РФ в этой стране Андрей Денисов.



«На данном этапе мы отмечаем, что наши спортсмены, привитые российскими вакцинами, на Олимпийских играх пользуются теми же правами, что и все остальные атлеты. Поэтому, я бы сказал, неформальное признание нашей вакцины в Китае для данной конкретной группы людей уже состоялось», — сказал он 25 января (цитата по ТАСС).

