Посол РФ: Китай неформально признал российские вакцины от COVID-19 на Олимпиаде

Привитые российскими вакцинами спортсмены, прибывшие на Олимпиаду в Пекин, пользуются равными правами с другими атлетами. Это говорит о неформальном признании российских препаратов Китаем, заявил посол РФ в этой стране Андрей Денисов.
«На данном этапе мы отмечаем, что наши спортсмены, привитые российскими вакцинами, на Олимпийских играх пользуются теми же правами, что и все остальные атлеты. Поэтому, я бы сказал, неформальное признание нашей вакцины в Китае для данной конкретной группы людей уже состоялось», — сказал он 25 января (цитата по ТАСС).
Он отметил, что Китай пока официально не признал ни одну из зарубежных вакцин, однако иностранные спортсмены пользуются равными правами независимо от того, чем они привиты.
Ранее сообщалось, что в Пекине выявили еще 15 случаев коронавируса среди участников Олимпиады. До этого говорилось о более чем 70 заболевших.
Зимние Олимпийские игры — 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.