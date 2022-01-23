Перед Олимпиадой в Пекине выявили уже 72 случая коронавируса среди участников

Власти Китая официально зарегистрировали среди прибывших на Олимпиаду в Пекин уже 72 инфицированных COVID-19. Заболевание выявлено у атлетов и членов делегаций, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет Игр-2022 в воскресенье, 23 января.



Как следует из документа, на который ссылается информагентство, в период с 00:00 4 января по 23:59 22 января по местному времени в Китай прибыло 2 586 членов делегаций, из них 171 спортсмен и официальное лицо и 2 415 — «представители других заинтересованных сторон». Инфицированные выявлены именно среди последних. К настоящему времени среди атлетов и официальных лиц заразившихся нет.

