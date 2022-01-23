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Перед Олимпиадой в Пекине выявили уже 72 случая коронавируса среди участников

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Власти Китая официально зарегистрировали среди прибывших на Олимпиаду в Пекин уже 72 инфицированных COVID-19. Заболевание выявлено у атлетов и членов делегаций, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет Игр-2022 в воскресенье, 23 января.

Как следует из документа, на который ссылается информагентство, в период с 00:00 4 января по 23:59 22 января по местному времени в Китай прибыло 2 586 членов делегаций, из них 171 спортсмен и официальное лицо и 2 415 — «представители других заинтересованных сторон». Инфицированные выявлены именно среди последних. К настоящему времени среди атлетов и официальных лиц заразившихся нет.

Зимние Олимпийские игры — 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее «Фонтанка» писала, что для участия в Играх в столицу Китая 23 января уже прибыли первые восемь представителей Олимпийского комитета России. Все они сдали необходимые тесты, коронавирусная инфекция ни у кого из россиян не выявлена.

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Комментарии (3)

265984735
Значит надо отменять соревнования.
тов
Вирус не новый, все это уже было.

Советские спортсмены на всех соревнованиях в два пальца сморкались
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