FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -2
76.69р86.91р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Первые представители олимпийского штаба России прибыли в Пекин

10
Печать

В Пекин прибыли первые восемь представителей штаба команды Олимпийского комитета России. Об этом со ссылкой на шефа миссии российской команды на Играх-2022 в Пекине Андрея Конокотина в воскресенье, 23 января, сообщает ТАСС.

Представитель ОКР уточнил, что по прилете в аэропорт Пекина все представители российского штаба прошли процедуры по тестированию на коронавирус. Все тесты оказались отрицательные.

В общей сложности российская делегация на Олимпиаде в Пекине будет насчитывать 509 человек — это спортсмены, тренеры, персонал, сотрудники ОКР, Федерального медико-биологического агентства и оперативного штаба. В расширенный список команды ОКР вошли 217 спортсменов — 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны.

Ранее «Фонтанка» писала, что Россия определилась с фигуристами, которых отправят на Олимпиаду в Пекин.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Джеко
Почему мне сразу вспоминаются гулянки бездельников в ванкувере во главе с мутко и мухами?
266410437
Протестировать влияние 5G?
Mikkä Kårhunen
вот они разносчики омикрона,плиз фамилии выложить сразу
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний