Первые представители олимпийского штаба России прибыли в Пекин

В Пекин прибыли первые восемь представителей штаба команды Олимпийского комитета России. Об этом со ссылкой на шефа миссии российской команды на Играх-2022 в Пекине Андрея Конокотина в воскресенье, 23 января, сообщает ТАСС.

Первые восемь представителей штаба команды Олимпийского комитета России прибыли в воскресенье в Пекин: https://t.co/vusm4kfGhS pic.twitter.com/nDesPPurZ0

Представитель ОКР уточнил, что по прилете в аэропорт Пекина все представители российского штаба прошли процедуры по тестированию на коронавирус. Все тесты оказались отрицательные.



В общей сложности российская делегация на Олимпиаде в Пекине будет насчитывать 509 человек — это спортсмены, тренеры, персонал, сотрудники ОКР, Федерального медико-биологического агентства и оперативного штаба. В расширенный список команды ОКР вошли 217 спортсменов — 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны.

