Россия определилась с фигуристами, которых отправят на Олимпиаду в Пекин

Федерация фигурного катания России объявила состав сборной для выступления на зимней Олимпиаде в Пекине. По сравнению с предварительным списком изменение одно — петербуржца Евгения Семененко заменил другой петербуржец Андрей Мозалёв.

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.



Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.



Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.



Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда.

Запасные: Евгений Семененко, Петр Гуменник.



На прошедшем чемпионате Европы российские фигуристы второй раз подряд завоевали все золотые медали. Чемпионами стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов.



Кроме того, серебряными медалистами стали Анны Щербаковой, пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Степанова/Иван Букин. Бронзу взяли Александра Трусова и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.



Мозалев на чемпионате Европы после короткой программы лидировал, но неудачный прокат с произвольной программой опустил его на четвертую строчку, оставив без медали. Семененко стал пятым.

