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Россия определилась с фигуристами, которых отправят на Олимпиаду в Пекин

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Федерация фигурного катания России объявила состав сборной для выступления на зимней Олимпиаде в Пекине. По сравнению с предварительным списком изменение одно — петербуржца Евгения Семененко заменил другой петербуржец Андрей Мозалёв.

Полностью состав выглядит так:

Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

Запасные: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный.

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда.
Запасные: Евгений Семененко, Петр Гуменник.

На прошедшем чемпионате Европы российские фигуристы второй раз подряд завоевали все золотые медали. Чемпионами стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Кроме того, серебряными медалистами стали Анны Щербаковой, пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Степанова/Иван Букин. Бронзу взяли Александра Трусова и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Мозалев на чемпионате Европы после короткой программы лидировал, но неудачный прокат с произвольной программой опустил его на четвертую строчку, оставив без медали. Семененко стал пятым.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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