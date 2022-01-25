В Пекине выявили еще 15 случаев коронавируса среди участников Олимпиады

Участники зимних Олимпийских игр продолжают завозить COVID-19 в Пекин. За последние сутки было выявлено 15 положительных тестов, пишет 25 января ТАСС со ссылкой на оргкомитет.



Накануне в Китай прибыло 246 человек (23 спортсмена и официальных лица и 223 — «представители других заинтересованных сторон»). Среди них обнаружено 12 новых случаев коронавируса. Еще три положительных результата получили люди, которые приехали ранее.



Ранее сообщалось, что спортсменам запретили привозить с собой на Игры-2022 собак и кошек. Запрещены любые алкогольные напитки, игрушечное оружие и другие «опасные предметы», в перечень которых вошли петарды и бензин. Безалкогольные напитки привезти можно, но только в «подходящем» количестве.

