В Пекине выявили еще 15 случаев коронавируса среди участников Олимпиады

Участники зимних Олимпийских игр продолжают завозить COVID-19 в Пекин. За последние сутки было выявлено 15 положительных тестов, пишет 25 января ТАСС со ссылкой на оргкомитет.
Накануне в Китай прибыло 246 человек (23 спортсмена и официальных лица и 223 — «представители других заинтересованных сторон»). Среди них обнаружено 12 новых случаев коронавируса. Еще три положительных результата получили люди, которые приехали ранее.
Ранее сообщалось, что спортсменам запретили привозить с собой на Игры-2022 собак и кошек. Запрещены любые алкогольные напитки, игрушечное оружие и другие «опасные предметы», в перечень которых вошли петарды и бензин. Безалкогольные напитки привезти можно, но только в «подходящем» количестве.
Первые восемь представителей штаба команды Олимпийского комитета России прибыли в Пекин 23 января. Всего российская делегация будет насчитывать 509 человек — это спортсмены, тренеры, персонал, сотрудники ОКР, Федерального медико-биологического агентства и оперативного штаба.
Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.