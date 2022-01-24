На Олимпиаде в Пекине запретили кошек, собак и свистки

Домашним питомцам и музыкальному творчеству на зимней Олимпиаде в Пекине не рады. Такой вывод следует из списка ограничений для спортсменов, который опубликовали организаторы Игр-2022, пишет 24 января «Матч ТВ».
Запрещены любые алкогольные напитки, игрушечное оружие и другие «опасные предметы», в перечень которых вошли петарды и бензин.
Безалкогольные напитки привезти можно, но только в «подходящем» количестве. Категорически запрещены домашние животные. Исключение сделано только для собак-поводырей. Под запретом оказались любые музыкальные инструменты, включая свистки, горны и барабаны.
Средства личной гигиены можно, но в небольшом количестве. Запрещены флаги стран или регионов, которые не отобрались на Олимпиаду. Также организаторы совсем не рады дронам, любым устройствам на дистанционном управлении, воздушным змеям и даже китайским фонарикам.
Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.