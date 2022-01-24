FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
76.69р86.91р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

На Олимпиаде в Пекине запретили кошек, собак и свистки

3
Печать

Домашним питомцам и музыкальному творчеству на зимней Олимпиаде в Пекине не рады. Такой вывод следует из списка ограничений для спортсменов, который опубликовали организаторы Игр-2022, пишет 24 января «Матч ТВ».

Запрещены любые алкогольные напитки, игрушечное оружие и другие «опасные предметы», в перечень которых вошли петарды и бензин.

Безалкогольные напитки привезти можно, но только в «подходящем» количестве. Категорически запрещены домашние животные. Исключение сделано только для собак-поводырей. Под запретом оказались любые музыкальные инструменты, включая свистки, горны и барабаны.

Средства личной гигиены можно, но в небольшом количестве. Запрещены флаги стран или регионов, которые не отобрались на Олимпиаду. Также организаторы совсем не рады дронам, любым устройствам на дистанционном управлении, воздушным змеям и даже китайским фонарикам.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

f0ntan
Может, эти правила распространят и на футбольные чемпионаты? Смотреть противно на футбольных фанов, орущих и свястящих в свои вувузелы, и придурка с динамиком, который громко орет в три глотки после каждого гола, только правда, почему-то только гола домашней команды. После гола гостей он почему-то не орет
266410437
Все правильно, на трибунах надо сидеть тихо и культурно, как на фигурном катании и дарить цветы спортсменам.
А из напитков в Китае самый лучший чай в мире на все случаи жизни.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний