Смольный: жилищники не справились с уборкой тротуаров в центре Петербурга

«Опыт передачи в уборку узких тротуаров исторического центра города жилищным организациям показал неэффективность такой меры. Основной причиной явилось то, что дорожные предприятия работают круглосуточно, а жилищные выполняют работы в дневное время. При этом ручная уборка носит продолжительный характер, что не позволяет обеспечить нормативное состояние тротуаров в требуемые сроки», — говорится в ответе ведомства, который депутат получил 24 января.

Смольный признал провал эксперимента по передаче функции уборки тротуаров в историческом центре Петербурга от снега и наледи жилищным организациям. Это следует из ответа комитета по благоустройству на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского. Документ есть в распоряжении редакции.

Решение передать уборку тротуаров в центре города от дорожных предприятий управляющим компаниям Смольный принял осенью 2019 года. О том, как чиновники объясняли такое перераспределение полномочий, подробно писала «Фонтанка».



Кроме того, комитет констатировал, что в настоящее время укомплектованность дорожных предприятий сотрудниками ручного труда составляет около 80%. Основной причиной недобора комблаг называет низкий уровень оплаты труда из-за недостаточного бюджетного финансирования. К примеру, в 2021 году на комплексную уборку было выделено 69,75% от норматива.



Для решения проблемы было решено создать государственные бюджетные учреждения на базе специализированных дорожных предприятий. Подробнее об этом — в интервью председателя жилищного комитета Олега Зотова.



В Петербурге в конце 2021 года поднялась волна критики из-за плохой уборки города от снега. С Нового года пару поддал и запуск мусорной реформы: горожане заваливали чиновников жалобами на горы мусора на контейнерных площадках. Смольный в конце прошлой недели предпринял попытку объяснить причины коллапса и обрисовал путь передачи содержания городской территории бюджетным организациям.

