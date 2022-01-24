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Смольный: жилищники не справились с уборкой тротуаров в центре Петербурга

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Смольный признал провал эксперимента по передаче функции уборки тротуаров в историческом центре Петербурга от снега и наледи жилищным организациям. Это следует из ответа комитета по благоустройству на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского. Документ есть в распоряжении редакции.

«Опыт передачи в уборку узких тротуаров исторического центра города жилищным организациям показал неэффективность такой меры. Основной причиной явилось то, что дорожные предприятия работают круглосуточно, а жилищные выполняют работы в дневное время. При этом ручная уборка носит продолжительный характер, что не позволяет обеспечить нормативное состояние тротуаров в требуемые сроки», — говорится в ответе ведомства, который депутат получил 24 января.

Решение передать уборку тротуаров в центре города от дорожных предприятий управляющим компаниям Смольный принял осенью 2019 года. О том, как чиновники объясняли такое перераспределение полномочий, подробно писала «Фонтанка».

Кроме того, комитет констатировал, что в настоящее время укомплектованность дорожных предприятий сотрудниками ручного труда составляет около 80%. Основной причиной недобора комблаг называет низкий уровень оплаты труда из-за недостаточного бюджетного финансирования. К примеру, в 2021 году на комплексную уборку было выделено 69,75% от норматива.

Для решения проблемы было решено создать государственные бюджетные учреждения на базе специализированных дорожных предприятий. Подробнее об этом — в интервью председателя жилищного комитета Олега Зотова.

В Петербурге в конце 2021 года поднялась волна критики из-за плохой уборки города от снега. С Нового года пару поддал и запуск мусорной реформы: горожане заваливали чиновников жалобами на горы мусора на контейнерных площадках. Смольный в конце прошлой недели предпринял попытку объяснить причины коллапса и обрисовал путь передачи содержания городской территории бюджетным организациям.

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Комментарии (13)

Piter Russo
Простите, а где средства механизации уборки тротуаров?
Stavrogin
Комитет по благоустройству: "Основной причиной явилось то, что дорожные предприятия работают круглосуточно, а жилищные выполняют работы в дневное время. При этом ручная уборка носит продолжительный характер, что не позволяет обеспечить нормативное состояние тротуаров в требуемые сроки»
И: "вице-губернатор Николай Бондаренко в 2017 анонсировал появление специальных тротуарных отрядов для названных 4 районов, численностью в 400 человек. Однако уже в феврале 2018 признал, что рабочих рук радикально не хватает. «Либо мы туда нанимаем то количество людей, которое нужно, чтобы вручную убирать, – это огромные затраты, либо возвращаемся к соли и реагентам»
Точно так. Чтобы убрать такие снегопады требуется по дворнику на каждые 10 метров, чтобы они безостановочно во время оных снегопадов чистили. А в остальное время лежали стопочкой в кладовке и кушать не требовали.
Пат.
Danik
Байден опять подвел россиян.
Снег в Питере не убран!
А жилищники - это кто?
А Смольный - это только ларек по распродаже города? Или он городом должен управлять по идее?
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