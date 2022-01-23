Исполнять обязанности президента Армении будет спикер парламента Симонян

Исполняющим обязанности президента Республики Армения до новых внеочередных выборов главы государства станет председатель Национального собрания (парламента) страны Ален Симонян. Это следует из соответствующего положения конституции. Напомним, в воскресенье, 23 января, президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке.



Согласно действующей в стране конституции, в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти президента республики до вступления в должность новоизбранного президента его полномочия исполняет именно председатель Национального собрания. Внеочередные выборы президента страны проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии.

