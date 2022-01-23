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Исполнять обязанности президента Армении будет спикер парламента Симонян

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Исполняющим обязанности президента Республики Армения до новых внеочередных выборов главы государства станет председатель Национального собрания (парламента) страны Ален Симонян. Это следует из соответствующего положения конституции. Напомним, в воскресенье, 23 января, президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке.

Согласно действующей в стране конституции, в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти президента республики до вступления в должность новоизбранного президента его полномочия исполняет именно председатель Национального собрания. Внеочередные выборы президента страны проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии.

Президент Армении, согласно главному документу страны, избирается парламентом сроком на 7 лет. При этом одно и то же лицо может быть избрано главой государства только один раз.

«Фонтанка» писала, что Армен Саркисян подал в отставку, объяснив этот шаг тем, что президент в Армении «не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики».

Армен Саркисян был избран президентом Армении в 2018 году. До этого, в 1996–1997 годах, он занимал пост премьер-министра республики. Также ранее он являлся послом Армении в Великобритании, Бельгии, Люксембурге и Ватикане.

Армения фактически является парламентской республикой. Полномочия президента страны значительно сократились после прошедшего 6 декабря 2015 года Конституционного референдума.

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Комментарии (2)

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