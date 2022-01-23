Исполнять обязанности президента Армении будет спикер парламента Симонян

Исполняющим обязанности президента Республики Армения до новых внеочередных выборов главы государства станет председатель Национального собрания (парламента) страны Ален Симонян. Это следует из соответствующего положения конституции. Напомним, в воскресенье, 23 января, президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке.
Согласно действующей в стране конституции, в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти президента республики до вступления в должность новоизбранного президента его полномочия исполняет именно председатель Национального собрания. Внеочередные выборы президента страны проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии.
Президент Армении, согласно главному документу страны, избирается парламентом сроком на 7 лет. При этом одно и то же лицо может быть избрано главой государства только один раз.
«Фонтанка» писала, что Армен Саркисян подал в отставку, объяснив этот шаг тем, что президент в Армении «не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики».