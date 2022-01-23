Президент Армении Саркисян подал в отставку, пожаловавшись на отсутствие «необходимых инструментов»

Президент Армении Армен Саркисян объявил о своем решении уйти в отставку. Об этом вечером 23 января сообщает официальный сайт главы государства.

«Я очень долго думал и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики», — говорится в опубликованном на сайте президента Армении заявлении.



Саркисян отметил, что «президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики».

