FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -2
76.69р86.91р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Президент Армении Саркисян подал в отставку, пожаловавшись на отсутствие «необходимых инструментов»

23
Печать

Президент Армении Армен Саркисян объявил о своем решении уйти в отставку. Об этом вечером 23 января сообщает официальный сайт главы государства.

Фото: Пресс-служба президента Армении
ПоделитьсяПоделиться

«Я очень долго думал и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики», — говорится в опубликованном на сайте президента Армении заявлении.

Саркисян отметил, что «президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики».

Отметим, что Армения фактически является парламентской республикой. Полномочия президента страны значительно сократились после прошедшего 6 декабря 2015 года Конституционного референдума.

Фото: Пресс-служба президента Армении

Армен Саркисян был избран президентом Армении в 2018 году. До этого, в 1996–1997 годах, он занимал пост премьер-министра республики. Также ранее он являлся послом Армении в Великобритании, Бельгии, Люксембурге и Ватикане.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (23)

Ivanov_I_I
разумный человек. прикинул риски, оценил наворованное и свалил на сейшелы - теперь оттуда будет комментировать за стаканчиком местного коктейля, пока вы тут за 15 шекелей бьётесь грудью. )
266033940
Нашёл силы и сам ушёл, достойный поступок. Не то что наш упырь Пыня, которого пушкой не вышибешь из кресла.
SKPTM
Да много в каких странах есть президент, который совсем не при делах.
Нечего обижаться, он знал куда шёл.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний