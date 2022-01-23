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В ВОЗ допустили, что следующие штаммы коронавируса будут заразнее «омикрона»

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Будущие разновидности коронавирусной инфекции COVID-19 могут оказаться более заразными, чем «омикрон», предупредила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в эфире программы «Наука за пять минут» на сайте ВОЗ в воскресенье, 23 января.

«Чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться», — отметила представитель организации, которую цитирует РИА Новости.

Керкхове также заявила, что «омикрон» не станет последним штаммом SARS-CoV-2 — в будущем высока вероятность появления нового варианта инфекции из категории «вызывающих обеспокоенность». По ее словам, пока неизвестно, какими будут новые штаммы, но можно быть уверенными в их большей заразности. «Им потребуется превзойти варианты, которые циркулируют сейчас», — объяснила эксперт.

Ранее «Фонтанка» писала о предположении главы РФПИ Кирилла Дмитриева, что «омикрон» может стать началом конца пандемии. Позднее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон» не станет последним штаммом коронавируса.

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Комментарии (11)

Денеб
Живём хреново..... Но будет ещё хреновее......
267092328
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дн.ей иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
Павелко Алексей
Может я и не прав, но мне кажется, что не надо было принимать вообще никаких мер и вирус не видоизменялся бы, т.е. чем больше боремся, тем сильнее он становится.Да и еще вопрос к ВОЗ.Российские вакцины будут годится для борьбы с последующими штаммами?
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