В ВОЗ допустили, что следующие штаммы коронавируса будут заразнее «омикрона»

Будущие разновидности коронавирусной инфекции COVID-19 могут оказаться более заразными, чем «омикрон», предупредила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в эфире программы «Наука за пять минут» на сайте ВОЗ в воскресенье, 23 января.



«Чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться», — отметила представитель организации, которую цитирует РИА Новости.



Керкхове также заявила, что «омикрон» не станет последним штаммом SARS-CoV-2 — в будущем высока вероятность появления нового варианта инфекции из категории «вызывающих обеспокоенность». По ее словам, пока неизвестно, какими будут новые штаммы, но можно быть уверенными в их большей заразности. «Им потребуется превзойти варианты, которые циркулируют сейчас», — объяснила эксперт.

