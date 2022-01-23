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Создатель «Спутника V» Гинцбург заявил, что «омикрон» не станет последним штаммом коронавируса

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Вариация коронавируса «омикрон» не станет заключительным штаммом COVID-19 и выходом из пандемии, поскольку из-за её быстрого распространения увеличивается вероятность появления более опасной мутации. Об этом со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга 23 января сообщает «Интерфакс».

«Нет, он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», — цитирует агентство создателя «Спутника V».

По словам Гинцбурга, предотвратить дальнейшее развитие коронавируса можно только вакцинацией 75–80% населения России за полгода. «Для того, чтобы этого не происходило, надо за полгода — опять, в сотый раз повторяю и всем надоел, но тем не менее — всю страну, 75–80% (населения. — Прим. ред.) накрыть вакциной «Спутник», которая на данный момент защищает», — подчеркнул глава Центра Гамалеи.

Напомним, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что «омикрон» может стать началом конца пандемии.

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Комментарии (33)

orlovandrei1986
когда иски-то к Китаю подавать начнут? =))))
желающих наверняка вагоны "погреть руки" =))))
266324733
в греческом алфавите букв много, придумают ещё что-нибудь. Гамма, омега штаммы. А вообще, человеку план надо делать, всё понятно
267011328
кто о чём а вшивый-о бане
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