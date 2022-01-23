Создатель «Спутника V» Гинцбург заявил, что «омикрон» не станет последним штаммом коронавируса

Вариация коронавируса «омикрон» не станет заключительным штаммом COVID-19 и выходом из пандемии, поскольку из-за её быстрого распространения увеличивается вероятность появления более опасной мутации. Об этом со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга 23 января сообщает «Интерфакс».



«Нет, он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», — цитирует агентство создателя «Спутника V».

