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«Можно теперь хоть до площадки дойти». Дорожники заметили Моховую, которую посыпал песком герой на костылях

Праздник в лице дорожных служб пришёл на Моховую улицу в центре Петербурга. Результатами их труда поделился сотрудник ТСЖ, видео с которым стало вирусным после публикации «Фонтанки».

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О том, что по Моховой улице теперь ходят, а не скользят и прыгают, читатель «Фонтанки» Виталий рассказал 23 января. «Почти всю очистили. Можно теперь с дочей хоть до площадки дойти», — поделился он.

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Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Целеустремлённый мужчина с ведром песка повстречался нашему корреспонденту во вторник, 18 января. Борьбу с гололедом он вёл на одной ноге, балансируя на костылях. К вечеру видео разлетелось по соцсетям, и Виталия начали узнавать. Состояние подступов к дому, когда даже поход в магазин превращается в проблему, вынудило его сократить прогулки до минимума.

По словам петербуржца, он не единственный местный герой. Купленный ТСЖ песок разбирают сотрудники, жители и посыпают тротуар, который не входит в зону ответственности жилищников.

Несмотря на общие усилия, ещё в пятницу Моховая в районе пересечения с Пестеля больше напоминала полосу препятствий. Пешеходы прыгали по ледяным «кочкам» и искали брод в лужах, проверяя ботинки на прочность.

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Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (9)

SNOW
Скоро выяснится что герой на костылях - это сам Беглов в гриме.
ДуремарСПб.
«Big love, my love, Беглов»
SNOW
Обязанность податного населения - платить налоги, а за это получать право убирать мусор и лёд.
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