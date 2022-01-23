«Можно теперь хоть до площадки дойти». Дорожники заметили Моховую, которую посыпал песком герой на костылях

О том, что по Моховой улице теперь ходят, а не скользят и прыгают, читатель «Фонтанки» Виталий рассказал 23 января. «Почти всю очистили. Можно теперь с дочей хоть до площадки дойти», — поделился он.

Целеустремлённый мужчина с ведром песка повстречался нашему корреспонденту во вторник, 18 января. Борьбу с гололедом он вёл на одной ноге, балансируя на костылях. К вечеру видео разлетелось по соцсетям, и Виталия начали узнавать. Состояние подступов к дому, когда даже поход в магазин превращается в проблему, вынудило его сократить прогулки до минимума.

По словам петербуржца, он не единственный местный герой. Купленный ТСЖ песок разбирают сотрудники, жители и посыпают тротуар, который не входит в зону ответственности жилищников.



Несмотря на общие усилия, ещё в пятницу Моховая в районе пересечения с Пестеля больше напоминала полосу препятствий. Пешеходы прыгали по ледяным «кочкам» и искали брод в лужах, проверяя ботинки на прочность.

