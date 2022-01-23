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Гололед, инсульт и Краснодар. У «Идиота» возникли сложности в Театре на Васильевском

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Сразу несколько неприятных событий внесли изменения в репертуар подведомственного правительству Ленобласти Театра на Васильевском в Петербурге. Одна из артисток оказалась в гипсе из-за гололеда, другая попала в больницу в предынсультном состоянии, а еще один актер не смог вовремя прилететь из заснеженного Краснодара. О постигших театр неприятностях 23 января сообщает областной портал 47news.

По данным наших коллег, накануне с подозрением на инсульт была госпитализирована служащая в Театре на Васильевском народная артистка РФ Наталья Кутасова. Она занята в спектакле «Идиот», где играет супругу генерала Епанчина, Елизавету Прокофьевну.

Коллега Кутасовой, еще одна народная артистка РФ Татьяна Малягина, несколько дней назад получила сложный перелом руки, поскользнувшись по дороге в театр. В том же «Идиоте» она исполняет роль Нины Александровны, матери Гани Иволгина. На время болезни ее, по всей видимости, будет подменять заслуженная артистка РФ Елена Рахленко.

Кроме этого, разыгравшаяся в Краснодарском крае стихия не пустила на сцену петербургского театра актера Илью Носкова, который в спектакле «Идиот» играет Парфена Рогожина. Из-за обрушившегося на Кубань снегопада Носков не может вылететь в Петербург.

На сайте Театра на Васильевском сообщается, что на 23 января на большой сцене с участием Носкова был запланирован спектакль «Орфей спускается в ад» по пьесе Теннесси Уильямса. Вместо этой постановки будет показана «Моя дорогая Матильда». При этом билеты на заявленный спектакль актуальны, также их можно обменять у администраторов или в кассе театра.

В то же время показы «Идиота» пока оказались под вопросом.

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Комментарии (5)

Matrjosha
Вроде, в "Орфее" Андрей Носков играет?
iigaza
У меня только одна версия - как эти, неведомые широким массам, актрисы стали народными.
Например, недавно умерший известный, блестящий актер Арнис Лицитис вообще не имел никаких званий.
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