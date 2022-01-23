А школьникам бесплатный выходной. Посмотрите на Краснодар, где снега больше, чем в Петербурге

Третий день в Краснодаре идет снег. Девственно чистые покровы — на домах, машинах и деревьях.
По размерам сугробов город может конкурировать с Петербургом в его лучшие или худшие, кому как кажется, времена.
Любимое занятие краснодарцев — рулеткой измерять высоту снежного покрова.
Полметра — не предел. Синоптики обещают снегопад до 24 января включительно. Особенность южной зимы — совмещение осадков. Перепад температуры со снегом одновременно приносит дожди, ливни, грозу, град. Порывы ветра — до 29 метров в секунду. И все равно в Краснодаре — зимняя сказка.
По качеству уборки снега Краснодар тоже соперничает с Петербургом. Коммунальщики не успевают, народ прокладывает путь подручными средствами — в данном случае транспортными.
Чиновники объявили 24 января дополнительным выходным для школьников.
«Из-за сложных погодных условий завтра все школы кубанской столицы не будут работать, у школьников и педагогов будут однодневные каникулы. Одновременно в усиленном режиме будет идти расчистка подходов и подъездов к образовательным учреждениям, чтобы во вторник дети смогли приступить к занятиям», — рассказала заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова.
Детских садов передышка не коснется. Все дошкольные учреждения работают как обычно.
Снежные забавы детей — популярная тема в соцсетях.
В Краснодаре не убраны не только придомовые дороги, но и общего пользования. «Навались!» — любимый девиз пассажиров маршруток.
К временным тяготам краснодарцы относятся с юмором. Пляжный ансамбль «Мини-бикини 22» тому подтверждение.
Краснодар второй день находится в транспортной блокаде. Массовые задержки самолетов сбили расписания во многих российских городах, в том числе в Санкт-Петербурге.