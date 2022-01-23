Приходите завтра. Авиасообщение между Петербургом и Краснодаром остановил ливневый снегопад

По данным онлайн-табло Пулково, к полудню 23 января задержаны три краснодарских рейса авиакомпаний «Россия», «Смартавиа» и «Алроса». По погодной причине не может вылететь борт «России» в Анапу.



Назначенные на рейсы самолеты физически отсутствуют в Пулково. Они не могут вернуться из Краснодара и Анапы со вчерашнего дня.



Краснодарский аэропорт до 13 часов приостановил обслуживание рейсов из-за ливневого снегопада, сообщает пресс-служба хаба.

