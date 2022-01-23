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Приходите завтра. Авиасообщение между Петербургом и Краснодаром остановил ливневый снегопад

В Петербурге задерживаются рейсы в Краснодар, откуда из-за непогоды со вчерашнего дня не могут отправиться самолеты.

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По данным онлайн-табло Пулково, к полудню 23 января задержаны три краснодарских рейса авиакомпаний «Россия», «Смартавиа» и «Алроса». По погодной причине не может вылететь борт «России» в Анапу.

Назначенные на рейсы самолеты физически отсутствуют в Пулково. Они не могут вернуться из Краснодара и Анапы со вчерашнего дня.

Краснодарский аэропорт до 13 часов приостановил обслуживание рейсов из-за ливневого снегопада, сообщает пресс-служба хаба.

«Это связано с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полетов», — уточняет пресс-служба.

За ночь 23 января в Краснодаре отменены и задержаны 40 рейсов. Пассажиров размещают в гостинице.

На сегодня из Петербурга на юг намечены семь рейсов, но есть вероятность, что вылет отложат до завтра.

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