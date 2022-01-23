Студентка петербургской юридической академии арестована за попытку подорвать банкомат в Вырице

Суд удовлетворил ходатайство следствия и определил под стражу 21-летнюю фигурантку уголовного дела о покушении на кражу. В СИЗО её отправили на два месяца — до 17 марта. Обвинение девушке пока не предъявлено, сообщает 23 января пресс-служба судов Ленобласти.



Цеханович задержали 18 января после ночной попытки подрыва банкомата с тремя миллионами рублей в Вырице. Манипуляции с газовым баллоном и пластиковой трубкой попали на видео. Полиция сильно удивилась личности фигурантки — студентка, спортсменка, отличница. О мотиве студентки читайте в материале «Софа — «золотые пальчики». Что довело космическую студентку-юриста до подрыва банкомата в Вырице».

