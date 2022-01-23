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Студентка петербургской юридической академии арестована за попытку подорвать банкомат в Вырице

Гатчинский городской суд Ленобласти изолировал от общества четверокурсницу Санкт-Петербургской юридической академии. По версии следствия, Софья Цеханович методом подрыва пыталась добраться до 3 миллионов рублей.

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Суд удовлетворил ходатайство следствия и определил под стражу 21-летнюю фигурантку уголовного дела о покушении на кражу. В СИЗО её отправили на два месяца — до 17 марта. Обвинение девушке пока не предъявлено, сообщает 23 января пресс-служба судов Ленобласти.

Цеханович задержали 18 января после ночной попытки подрыва банкомата с тремя миллионами рублей в Вырице. Манипуляции с газовым баллоном и пластиковой трубкой попали на видео. Полиция сильно удивилась личности фигурантки — студентка, спортсменка, отличница. О мотиве студентки читайте в материале «Софа — «золотые пальчики». Что довело космическую студентку-юриста до подрыва банкомата в Вырице».

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Комментарии (33)

Modest_5e4ce41f7533b
Новая специализация: юрист-налетчик.
260602101
Софья Цеханович.....сразу ассоциации с народовольцами....Желябовым, Гриневицким, Верой Засулич....прочим бомбистам и стрелкам.
ssr
Научили хорошо-статью знает-не посадят условка, а доучиться нельзя уже...
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