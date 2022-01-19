Софа — «золотые пальчики». Что довело космическую студентку-юриста до подрыва банкомата в Вырице

По данным правоохранителей, еще до рассвета 18 января Соня зашла в офис Сбербанка России на улице Слуцкой в Вырице. Отделение расположено на первом этаже панельной пятиэтажки, вход со двора. Сразу за дверью — зона круглосуточного обслуживания: терминал, металлические боксы подразделения «Сбер Логистика» и три банкомата.

Камера видеонаблюдения сняла, как девушка, с ног до головы в черном, остановилась у первого попавшегося. Рядом — клетчатая холщовая сумка, как у челноков 1990-х. Шторку контейнера-купюроприемника сначала попыталась вскрыть инструментом. Не получилось. Тогда из кармана вылез смартфон. Как рассказали 47news в полиции, девушка авторизовалась с помощью электронного кошелька и выбрала опцию меню «Внести деньги». Когда непокорная шторка сдалась, из баула вылезла пластиковая трубка толщиной с ужа. По плану, добить конструкцию должен был взрыв газа из баллона. Такие можно купить в любом магазине стройматериалов.

Действия девушки в целом с точностью повторяют видеоинструкции, которых уже полно в Интернете. Но на этот раз что-то пошло не так, и шалость не удалась — банкомат устоял перед юношеским напором.