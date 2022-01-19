Софа — «золотые пальчики». Что довело космическую студентку-юриста до подрыва банкомата в Вырице

К 20 января Гатчинский городской суд определит ближайшее будущее студентки четвертого курса Санкт-Петербургской юридической академии 21-летней Софьи Цеханович. Полицейское следствие вменяет ей покушение на особо крупную кражу.
По данным правоохранителей, еще до рассвета 18 января Соня зашла в офис Сбербанка России на улице Слуцкой в Вырице. Отделение расположено на первом этаже панельной пятиэтажки, вход со двора. Сразу за дверью — зона круглосуточного обслуживания: терминал, металлические боксы подразделения «Сбер Логистика» и три банкомата.
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Камера видеонаблюдения сняла, как девушка, с ног до головы в черном, остановилась у первого попавшегося. Рядом — клетчатая холщовая сумка, как у челноков 1990-х. Шторку контейнера-купюроприемника сначала попыталась вскрыть инструментом. Не получилось. Тогда из кармана вылез смартфон. Как рассказали 47news в полиции, девушка авторизовалась с помощью электронного кошелька и выбрала опцию меню «Внести деньги». Когда непокорная шторка сдалась, из баула вылезла пластиковая трубка толщиной с ужа. По плану, добить конструкцию должен был взрыв газа из баллона. Такие можно купить в любом магазине стройматериалов.
Действия девушки в целом с точностью повторяют видеоинструкции, которых уже полно в Интернете. Но на этот раз что-то пошло не так, и шалость не удалась — банкомат устоял перед юношеским напором.
Гораздо любопытнее мотив. Когда к шести вечера того же 18 января уголовный розыск пришел в ее съемную квартиру в Купчино, Софья объяснила: мол, деньги нужны не самой, а возлюбленному. Он скучает в Крестах за наркотики и, говорят, болеет. 3,3 млн рублей из металлического сейфа, безусловно, ему бы помогли.
Осмотревшись на месте, оперативники поняли, что к поездке в Вырицу девушка готовилась основательно. Там же нашли набор отмычек, комплект ножей, одежду, рюкзак и медицинскую маску, а также аэрозольный баллон — им, предположительно, была залита камера банкомата. При очередном просмотре видео с камер выяснилось, что девушка уже заходила в Сбер в Вырице под видом обычного клиента.
Образ упакованной налетчицы не «женится» с портретом хрупкой студентки. Софья родом из Омска. В школе выступала за баскетбольную команду спортивной школы имени местного заслуженного тренера Виктора Промина. В течение двух сезонов участвовала в девяти играх и провела на площадке больше 20 минут. В 2018-м родители отпустили ее учиться в Юридическую академию в Петербурге. Из Сибири провожали всей семьей и делали фото у «открыточных» достопримечательностей. Судя по подборке фотографий, последний раз родители навещали дочь зимой 2019-го. Близкие на сообщения 47news в соцсетях о дочери на момент выхода публикации не ответили. В сети сохранились селфи.
О студентке четвертого курса Цеханович в Санкт-Петербургской юридической академии говорить отказались. Из последних упоминаний — ее третье место на Всероссийской студенческой олимпиаде по международному космическому праву весной прошлого года. Жюри оценило творческий подход и оригинальность.
Андрей Карлов,
47news