Количество больных COVID-19 в Петербурге превысило 50 тысяч. Свободные койки сокращаются

В больницах находятся более шести тысяч человек, сообщает 23 января оперштаб Смольного. Еще 45 тысяч петербуржцев лечатся дома, хотя лекарств за государственный счет не хватает. Бесплатную терапию получают 90 процентов амбулаторных пациентов.



Свободных коек в восемнадцати стационарах города осталось менее половины. Заболеваемость кратно превышает темпы выздоровления, следует из отчета оперштаба. На одного выписанного приходятся восемь новых случаев COVID-19.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге вновь побит рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки.

