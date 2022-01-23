FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -2
76.69р86.91р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Количество больных COVID-19 в Петербурге превысило 50 тысяч. Свободные койки сокращаются

Петербург на фоне всплеска заражений побил рекорд одновременной заболеваемости ковидом. Количество стационарных и амбулаторных пациентов впервые превысило 50 тысяч.

31
Печать

В больницах находятся более шести тысяч человек, сообщает 23 января оперштаб Смольного. Еще 45 тысяч петербуржцев лечатся дома, хотя лекарств за государственный счет не хватает. Бесплатную терапию получают 90 процентов амбулаторных пациентов.

Свободных коек в восемнадцати стационарах города осталось менее половины. Заболеваемость кратно превышает темпы выздоровления, следует из отчета оперштаба. На одного выписанного приходятся восемь новых случаев COVID-19.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге вновь побит рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (31)

IvanIvanov
Я дважды в день езжу в одну из детских больниц, где на ивл дежит дочь 3 недели от рождения с диагнозом ковид и пневмония. каждый день вижу очередь из скорых и врачи говорят что в прошлые волны такого не было- болеют теперь дети и тяжело. В моей семье сейчас переболели все кроме меня- я поставил бустер в начале декабря, болел в июле и единственный не болел сейчас. Остальные с прививками, но давно и болели в легкой форме. Новорожденной не повезло. Конечно удивляет упорство антиваксеров добить лицом о клавиатуру.
Основные доводы: «я не вакцинировался и не болел. Все мои друзья/родственники тоже». Логика в стиле «я вижу Луну, а Саратов нет. Значит, Луна ближе». Все такие уникальные снежинки, что именно их никчемными мозгами хочет завладеть Масонское теневое правительство, вместе с «очень полезной» информацией из qr кодов, а именно какое дешевое пойло он купил сегодня в ближайшей шараге, что бы запить дешевые пельмени.
52525252
Понимаю почему живем в говне. Дураков и дур тьма.
Leo.S
Пиар команда ковидобесия себя уже исчерпала, одно и тоже гоняют по кругу.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний